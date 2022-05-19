販毒冤案師爺大狀涉妨礙司法公正　辯方申法援索文件押後訊

高院上訴庭去年就一宗企圖販毒案上訴頒布判決，撤銷上訴人定罪之餘，更批評律政司「放生」嫌疑更大的同案人士，又質疑原本代表上訴人的律師團隊有將罪責推給其客戶之嫌，以換取另一名同案人士撤控。其後警方拘捕涉嫌唆擺上訴人認罪的師爺及大律師，控告2人串謀妨礙司法公正罪，案件今午（19日）在灣仔區域法院提訊，2被告暫毋須答辯，案件押後至7月12日，以待被告申請法援及索取文件，期間涉案師爺須繼續還押。

本案首被告陳強利（58歲、退休人士）今天沒有律師代表，他早前已去信申請法援。陳早前一度獲高等法院批准保釋，以處理其父喪事，及後歸押荔枝角收押所。他今天再次向法庭申請保釋，遭法官郭偉健拒絕。陳又申請法庭命令，以索取他於2017年3月到懲教院舍探訪馬家健的錄音。郭官則指出，由於懲教署署長不在場，故無權批准申請，惟陳可透過律師聯絡懲教署，或留待懲教署派代表應訊時再處理。次被告張曉惠（33歲、大律師）的代表大律師則申請案件押後，以進一步向控方索取文件。

控罪指，2名被告於2017年1月27日至2017年11月21日期間的若干日子，在香港與馬家健和其他人一同串謀妨礙司法公正，即就刑事案件TWCC 2496/2016，虛假地表示洪智謙沒有要求馬家健接收上述相關案件的郵包，以及聲稱洪智謙並不涉及於上述相關案件。

案件編號：DCCC 37/2022