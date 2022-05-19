謠傳走私貓狗將人道毀滅　愛協查詢電話遭認養人士打爆

水警總區、水警小艇分區及海關海域聯合特遣隊，昨晚(18日)在本港西面水域展開反走私行動，期間截獲一艘懷疑走私快艇，並於船上檢獲17個寵物籠，籠內合共裝有136隻貓狗，牠們在狹窄空間內無精打采，毛髮凌亂，苦況惹人愛憐。事件曝光後，大眾均對涉事貓狗的處境表示關心，而網上社交平台及通訊軟件則流傳一段謠言貼文，聲稱相關動物如果無人領養，將於短短數月內被人道毀滅，無數市民為此感到憂慮，紛紛致電協助照顧該批貓狗的愛護動物協會，表示有意申請領養，令愛協職員疫於應付及澄清。

相關貼文被廣泛流傳，交代海關剛剛破獲一宗走私動物案，檢取的貓狗全部屬名種，包括短毛貓、金毛尋回犬，哥基犬和柴犬，又稱「因為唔會公開領養，以防公眾拎去賣，因為隻隻都幾萬蚊，只能喺愛協keep四個月冇人認領就全部人道毀滅，睇吓可唔可以幫到手」，並以英文附上一句「Can you forward to someone who wants to adopt cat or dog? They are now in SPCA」呼籲大眾主動認養，一同拯救貓狗生命。

文章附有貓狗困於寵物籠的照片，隻隻楚楚可憐，另貼出愛協領養細則的截圖，觸動不少愛護動物人士的善心，立即聯絡愛協，盼能拯救牠們逃出生天。據悉，消息一傳十、十傳百，今日(19日)有大量查詢電話湧入愛協，惟相關案件現時由漁護署及警方處理，愛協人員只能極力解釋和澄清，安撫來電者絕無其事。本港近年偵破多宗同類走私案，根據往例，愛協會持續照顧寵物，待收到相關部門指示後，視乎情況安排開放領養，而案件調查仍在進行中，絕無施行人道毀滅的計劃。