謠傳走私貓狗將人道毀滅　愛協查詢電話遭認養人士打爆

水警總區、水警小艇分區及海關海域聯合特遣隊,昨晚(18日)在本港西面水域展開反走私行動,期間截獲一艘懷疑走私快艇,並於船上檢獲17個寵物籠,籠內合共裝有136隻貓狗,牠們在狹窄空間內無精打采,毛髮凌亂,苦況惹人愛憐。事件曝光後,大眾均對涉事貓狗的處境表示關心,而網上社交平台及通訊軟件則流傳一段謠言貼文,聲稱相關動物如果無人領養,將於短短數月內被人道毀滅,無數市民為此感到憂慮,紛紛致電協助照顧該批貓狗的愛護動物協會,表示有意申請領養,令愛協職員疫於應付及澄清。

相關貼文被廣泛流傳,交代海關剛剛破獲一宗走私動物案,檢取的貓狗全部屬名種,包括短毛貓、金毛尋回犬,哥基犬和柴犬,又稱「因為唔會公開領養,以防公眾拎去賣,因為隻隻都幾萬蚊,只能喺愛協keep四個月冇人認領就全部人道毀滅,睇吓可唔可以幫到手」,並以英文附上一句「Can you forward to someone who wants to adopt cat or dog? They are now in SPCA」呼籲大眾主動認養,一同拯救貓狗生命。

文章附有貓狗困於寵物籠的照片,隻隻楚楚可憐,另貼出愛協領養細則的截圖,觸動不少愛護動物人士的善心,立即聯絡愛協,盼能拯救牠們逃出生天。據悉,消息一傳十、十傳百,今日(19日)有大量查詢電話湧入愛協,惟相關案件現時由漁護署及警方處理,愛協人員只能極力解釋和澄清,安撫來電者絕無其事。本港近年偵破多宗同類走私案,根據往例,愛協會持續照顧寵物,待收到相關部門指示後,視乎情況安排開放領養,而案件調查仍在進行中,絕無施行人道毀滅的計劃。