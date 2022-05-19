幸福指數低處未見低　平均僅6.1分　社會聯繫及資源跌幅最大　

家福會於今年1月以電話形式邀請約2002名市民，並以六大範疇，包括家庭團結、家庭資源及生活平衡等，了解市民幸福指數及在疫情下，家庭收入及關係的影響。調查平均為6.10分，以10分最高，0分最低，團體發現「香港家庭幸福指數」中家庭與外界互動的範疇，包括社會資源、生活平衡及社會聯繫更屬不及格水平。與2019年比較，「社會聯繫」、「社會資源」下跌幅度最大，分別下跌0.86分及0.47分。此外，調查亦發現，家庭收入為影響家庭幸福指數重要一環，低收入與高收入家庭幸福水平差距極大，建議政府將「提升香港家庭幸福」納入為施政目標及促進家庭成員協作等。

香港民意研究所總監(研究及實作)彭嘉麗表示，原先預計事隔2年，幸福指數或有所上升，唯指數再下跌，並形容「低處未見低」，認為經歷疫情，導致市民如同斷絕社會聯繫，進一步影響他們幸福指數。有見及此，家福會提倡「家庭照顧夥伴」的理念，認為有助促進家庭成員協作，又以離異家庭為例，認為雙方父母亦能為小孩提供兩個快樂的家及推動跨代溝通等。

王女士(化名)居住在公屋，面對生活模式的轉變，由過往只需照顧自己，亦需額外照顧家中長者，並需定期帶母親求診，為其煲藥等，閒日亦需帶母親散步、飲茶等，角色轉變甚大。她明言，起初因缺乏經驗，壓力較大，慶幸與兄弟姐妹互相傾訴，在家「叉電」，及與樓下街訪溝通，亦能疏導自己情緒，甚至懂得利用社會資源如送飯服務等，減輕自身負擔，令自己身心更健康。王又指，「遠親不如近鄰」，建議大家可主動與街坊溝通。