本港今增291確診　輸入個案佔38宗　27歲女子染BA.4變種

新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，本港今日(19日)新增291宗確診個案，其中38宗為輸入個案，而第5波疫情至今約119.7萬宗個案。27歲女子染BA.4變種，已打3針，累計9宗相關個案，全屬輸入。另再添11宗BA.2.12.1病例，涉及5男6女，年齡介乎19至67歲，由5月9日及15日抵港，當中5宗由美國輸入，累計本港有32宗BA.2.12.1的個案。死亡數字方面，新增1宗死亡個案，第5波截至目前共有9,153名死者。另外，上環譚仔三哥米線爆群組感染，涉及3男2女。

38宗輸入個案中，22宗在機場確診；另有14宗在檢疫期間中招；確診個案分別由美國、台灣、泰國、加拿大、美國等地抵港。另有2宗分別第10日及第12日確診輸入個案，被列為再度感染(復陽)個案，涉23歲女士，已打3針，5月4日由法國抵港，5月16日(即第12日)檢測不確定，其後覆檢確診，病毒量低，5月18日再測已無病毒。另一位為21歲女士，抵港第10日確診，已打2針，5月8日由英國到港，去年12月曾在英國確診，5月17日想前往內地，樣本確診，病毒量低。

另外，醫管局指，伊利沙伯醫院、天水圍醫院及北大嶼山醫院的急症室，會由明日(20日)起陸續恢復正常服務。