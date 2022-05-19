港失業率急升至5.4%　逾20萬人無工開

本港疫情緩和，但失業率卻不跌反升。根據政府統計處今日(19日)發表最新勞動人口統計數字，失業率由1至3月份的5%，上升至2至4月份的5.4%；就業不足率亦由對上一次的3.1%，上升至3.8%。另外，失業人數亦飆升至206,100人，較上次188,500人，增加約17,600人。勞工及福利局局長羅致光表示，勞工市場在2022年2月至4月進一步惡化，然而情況在期內較後時間，隨着本地疫情減退及本地經濟活動恢復而有所回穩。

總就業人數由2022年1月至3月的3,610,500人，下跌至2月至4月的3,559,200人，減少約51,300人；同期的總勞動人口亦由3,799,000人，下跌至3,765,300人，減少約33,700人。同期的就業不足人數亦由117,000人上升至142,000人，增加約2.5萬人。

與2022年1月至3月比較，2022年2月至4月期間，差不多所有主要經濟行業的失業率(不經季節性調整)及就業不足率均見上升。按行業分析，與消費及旅遊相關行業，即零售、住宿及膳食服務業，合計的失業率在2022年2月至4月較上一個三個月期間上升1.1%至10%，其中，餐飲服務活動業失業率則上升1.9%至12.9%，零售業失業率亦上升0.6%至8.3%。大多數其他行業的失業率也上升，尤其是樓房裝飾、修葺及保養業。