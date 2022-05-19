上環譚仔三哥5食客確診　4人曾於西區電訊大廈上課

本港新冠肺炎疫情反覆，連日來出現多個感染群組。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日(19日)表示，上環繼星月樓後再多一間食肆爆疫，地點位於皇后大道中336-338號 Apartment地舖的譚仔三哥米線，確診食客涉及3男2女。

5名患者曾於本月13日下午4時半至6時光顧，年齡介乎26至57歲，全部人均已接種疫苗，非同桌用膳。其中4名患者曾於西區電訊大廈Benchmark 13樓的「宏思」上課，4人不相識，上課日子是5月11日至15日，班上有40名學生。目前未能排除傳播與課堂無關，中心調查發現，班上有另一宗個案涉及一名35歲男士，於本月16日確診，無去過譚仔，會去食肆領取環境樣本及疫苗通行證，找回食客要求強檢。現時未知是上課還是食肆爆發，上址將與三哥米線均同樣納入強檢。

此外，上環「星月樓」今日新增3宗個案，全部均是食客，在前日(17日)強檢確診，當中2人於9日已出現病徵，累計有73宗個案，62食客及11名員工。東涌富東廣場譚仔雲南米線及新旺會群組沒有新增個案；至於觀塘「御善私房菜」再多3人確診，群組至今累計29宗個案，大多於5月11日至17日發現，另當局發現或有個案提供不實資料，若有證據會轉交執法部門跟進。