瀕危動物通網賣　2男子涉轉售31隻淡水龜被捕

漁農自然護理署公布，前日(17日)與警方進行聯合行動，在一處所內檢獲31隻受《保護瀕危動植物物種條例》及《野生動物保護條例》管制的瀕危淡水龜的活體及死體。

漁護署瀕危物種保護主任(行動)劉特銓表示，行動中2名懷疑涉案男子被捕，亦檢獲了不少捕捉動物的器具。2名男子聲稱搜捕本地動物作轉售，涉嫌售賣本地及海外進口的瀕危物種，檢獲的活生動物包括6隻大頭龜、9隻三線閉殼龜(金錢龜)、3隻眼斑水龜、2隻黃緣閉殼龜及1隻山瑞，所有龜隻全屬國際自然保護聯盟的紅色名錄內，即瀕危或極危物種，亦是瀕危野生動植物種國際貿易公約的附錄一或二的物種，受香港物例管制。

劉續指，其中大頭龜、金錢龜及眼斑水龜均是本港有野生種群，一旦有人干犯有關法例，一經定罪最高可罰款1,000萬港元及監禁10年，而涉案物品可被充公。漁護署動物護理主任(執法)陳勁東指，涉案人士在網上社交平台指曾在本地郊外環境捕捉有關龜隻，現正調查有關人士是否有在本地非法狩獵及管有受保護野生動物，違者最多可被罰款10萬港元及監禁一年。是次檢獲的龜隻，價值約幾千至數萬港元不等，相信是售賣作寵物飼養用途。