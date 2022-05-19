被控法庭內煽動　兩「旁聽師」預計月底答辯

2名「旁聽師」被指今年初在法院旁聽聆訊時故意作出滋擾行為，早前被警方國安處拘捕，控以發表煽動文字等罪。案件今天（19日）在西九龍裁判法院再訊。國安法指定法官、主任裁判官羅德泉應辯方要求，將案押後至5月31日再訊，好讓律師有充足時間給予被告法律意見，預計屆時兩名被告會答辯。其中被人稱為「牧師」的男被告須繼續還押，女被告則准以原有條件繼續保釋。

59歲男被告彭滿圓及67歲女被告趙美英，均報稱無業，他們共同被控1項發表煽動文字罪，指他們於2022年1月4日，在西九龍法院大樓第3庭發表煽動文字，即具意圖引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；慫使他人不守法或不服從合法命令的文字。彭另被控作出1項或多項具煽動意圖的作為，指他於2020年11月17日至2022年2月16日，在香港製作、上載及廣播YouTube影片並維持一個YouTube頻道，具意圖對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；引起香港居民間的不滿或離叛；慫使他人不守法或不服從合法命令。

彭今天沒有律師代表，自行陳詞表示已預備好答辯。趙的代表律師則申請押後答辯，獲裁判官批准。律師另以趙今天已出庭應訊為由，申請豁免趙今天到警署報到，但遭裁判官拒絕。裁判官指趙「一陣間大把時間去報到啦」。趙上次獲准保釋的其中一個條件，是不得管有或使用任何含有社交媒體裝置的手機、電腦或類似電子裝置，其律師表示，趙自獲批保釋後，一直使用按鈕式手提電話，但就無法安裝安心出行，對她日常生活例如出入超市很不方便，裁判官即批評辯方錯誤理解保釋條件，指安心出行並非社交媒體，此條件不會限制其日常生活。

案件編號：WKCC928/2022