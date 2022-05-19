無業漢扮買保險偷信用卡盜碌被捕　3女經紀損失逾7萬元

警方昨日(18日)以涉嫌「盜竊」及「以欺騙手段取得財產」罪，拘捕一名姓程(31歲)男子，他涉嫌早前在旺角、深水埗及觀塘區，分別偷取3名保險經紀的信用卡，然後到不同商店購物，涉案金額約73,500港元。

旺角警區刑事調查隊督察鄭麒昀表示，上周三(11日)接獲一名女保險經紀報案，指同日在社交平台有一名陌生男子主動接觸她，訛稱有興趣購買保險，雙方相約到旺角一咖啡店傾談。其後，女事主發現其信用卡有未經授權交易，並揭發該信用卡不翼而飛，懷疑有人盜走信用卡及盜碌。警方經深入調查及翻查大量閉路電視錄影，成功鎖定一名男子。

至昨日，警方掩至黃大仙拘捕該名報稱無業的姓程中國籍男子，經情報分析，相信程男涉及本月另外兩宗發生於深水埗及觀塘區、針對保險經紀的同類騙案，3案統一交由旺角警區刑事調查隊跟進。警方經初步調查，疑犯的犯案手法，主要趁3名(31至39歲)女保險經紀上廁所、或離開座位時偷走其信用卡，於同日到不同店舖碌卡購買電子產品，最大一宗損失約3萬港元。案件仍調查中，不排除再有人被捕。