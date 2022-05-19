港府擬改善7公共碼頭　料4年竣工　各工程費耗資7億

為提升多個位於新界及離島偏遠地方現有公共碼頭的結構安全，根據最新立法會文件顯示，將耗資約7億港元進行7個公共碼頭的改善工程，並就工程諮詢工務小組委員會及發展事務委員會，在獲得支持後向財務委員會申請撥款。7個碼頭包括三門仔村碼頭、深涌碼頭、二澳碼頭、榕樹灣公眾碼頭、石仔灣碼頭、糧船灣碼頭，及馬灣涌碼頭。計劃在財委會批准撥款後約4年內竣工。

政府早於2017年《施政報告》中推出了「改善碼頭計劃」，以改善這些碼頭的設施，方便市民前往郊遊景點和自然遺產，同時亦照顧一些主要倚靠船隻出入的村民及漁民作業的基本需要。現時該計劃涵蓋23個公共碼頭，當中3個碼頭的建造工程正在進行；而有7個碼頭的設計工作已經完成並擬申請撥款以展開建造工程，而其餘碼頭的規劃、可行性研究及設計工作亦正在進行。

在是次諮詢的7個碼頭中，耗資最多的公共碼頭為榕樹灣公眾碼頭，預計其改善工程將會花費約1.57億港元。工程將會重建現有碼頭，包括提供2個靠泊位、步橋、浮動平台及斜台、上蓋、照明系統、單車停泊處、長椅、太陽能電池板，以及Wi-Fi等輔助設施。