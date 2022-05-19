餐飲衞生要求愈趨嚴苛　從業人數大減　報告倡引入餐飲科技

飲食業於新冠疫情下面對不少挑戰，香港餐飲聯業慈善基金今日(19日)發布《2022邁向餐食飲業新常態》研究報告，發現市民對餐飲衞生的要求變得嚴苛，亦傾向減少人際交流的餐飲服務體驗，而從業員人數亦都大減，建議發展智慧餐飲科技。

研究於去年7月至11月期間進行，與25名餐飲業界、外賣平台代表，餐飲科技的專家等人進行訪談，收集超過1,100份問卷，包括657份來自消費者的意見。近70%受訪消費者認冗同食肆環境、員工、外賣人員的衞生非常重要，但僅約15%人對此感十分滿意。協會又引述政府統計，指本港餐飲業人數由2019年約24萬人減至約21萬人，跌幅達12%。對於從業員老化及高流失率，報告指行業薪酬福利前景，例如欠缺發展前景等，令業界難請人。

面對眾多挑戰，報告建議引入餐飲科技，包括服務自動、自助化，減省繁複工序，並且提升服務效率及產品管控，又指81%受訪者認同數碼化或機器化轉型，但當中有近四分三的老闆或餐廳高層仍未使用相關科技，主要擔心投資難以回本，報告又指相關的支援不足。報告建議餐飲業界突破空間界限，善用第三方中央廚房，減少食店面積，亦有利中小企開辦特色食店。