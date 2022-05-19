男子涉致電逾萬次予法官　控方擬加控藐視法庭

廣告設計員涉嫌於2個月內打逾萬次電話滋擾法官，因而被控共4項不斷打電話罪。案件今（19日）在東區裁判法院再訊時，控方表示將向高等法院申請加控被告藐視法庭罪，故申請押後案件4個月以待處理該項司法程序。惟被告反對控方的押後申請，聲稱「控方因為同司法機關有關，先專登高調處理」。裁判官暫未就押後事宜作裁定，並將案件押後至下週三（25日）再訊，以待被告準備進一步陳詞。

4項控罪指，57歲被告陸志榮分別於2021年5月26日與5月31日之間；及6月1日與7月6日之間，在香港無合理因由而不斷打電話往一名位於灣仔港灣道12號灣仔政府大樓區域法院10樓區域法院法官、以及區域法院2樓區域法院法官的辦公室電話，旨在對該2名法官造成煩擾、不便或產生不必要的憂慮。

被告今日沒有法律代表，親自陳詞指稱案件已因為控方申請以多次被押後，導致他在候訊期間精神飽受困擾，寢食難安。被告亦指摘控方不斷加控他罪名，是「玩法律手段，向我施壓」。控方表示，多次申請押後是為調查及補充控罪詳情，無故意延誤。由於被告需時準備進一步陳詞，裁判官將案件押後至下周再處理。

案件編號：ESCC 1958/2021