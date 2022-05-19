自閉漢被控煽動等罪　擬認煽惑非法集結罪

一名患自閉症的青年涉嫌於「連登討論區」發文，呼籲他人在平安夜上街集結、襲擊落單警員等。警方國安處調查後作出拘捕，在他的手機及電腦中再發現約9000則類似貼文。涉案青年被控1項煽惑他人參與非法集結、及3項作出一項或多項具煽動意圖的行為罪，案件今天（19日）在灣仔區域法院提堂，辯方透露被告擬承認煽惑他人參與非法集結罪，惟就餘下3項控罪，辯方爭議應否由區域法院審理。法官郭偉健遂押後案件至6月27日，屆時將聽取控辯雙方陳詞；辯方早前在裁判法院亦曾提出同一爭議，遭主任裁判官羅德泉拒絕。

被告陳泰森（22歲、送貨員）的代表大律師今透露，被告擬承認煽惑他人參與非法集結罪，並提議法庭可先為被告索取精神報告。惟法官郭偉健考慮到被告尚未正式答辯，認為現階段不適合索取報告。

控罪指，被告於2021年12月13日非法煽惑他人參與非法集結。3項作出一項或多項具煽動意圖的行為罪，則指被告在2021年8月19日至12月8日期間，分別在「連登討論區」及Telegram頻道「LIBERKONG公海」發表陳述，意圖引起憎恨或藐視香港特別行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法述徑促致改變其他在香港的依法制定的事項；引起香港居民的不滿或離叛；煽惑他人使用暴力；慫使他人不守法或不服從合法命令。

案件編號：DCCC 354/2022