紀律部隊宿舍外非法集結　2男判囚10周

2019年8月9日晚上，黃大仙紀律部隊宿舍外有人聚集、燃燒衣紙和用雷射筆照射警員。事後有2名當晚拘捕男子被控參與非法集結罪，經審訊後被裁定罪成。案件今（19日）在觀塘裁判法院判刑，裁判官劉淑嫻指判刑須具阻嚇性，以3個月為量刑起點，因兩位被告正面良好品格和求情而扣減刑期，終判各被告監禁10個星期。

被告梁文傑（22歲、學生）及洪英展（23歲、學生），被控於2019年8月9日在黃大仙東頭村道及沙田坳道交界，與其他不知名人士參與非法集結。同案原另有一名被告鍾濠全（27歲、舞台工作者），他則於去年承認參與非法集結及管有2支雷射筆，被判囚5個月。

辯方今日進一步求情指，2位被告的背景報告正面，惟因勞教中心報告表示2位被告不適合判入勞教中心，並即時遞上多封求情信，希望法庭輕判。他們在信中表示有悔意，及已深切反省，後悔當日沒有即時離開現場。

裁判官判刑時指，案發時正值反修例運動高峰期，當日集結人士在紀律部隊宿舍聚集，更有人用雷射筆照向警方防線。雖然2位被告表示守法意識不足犯案，深感後悔，而求情信顯示2位被告是正面良好品格的年輕人。但2人留守現場的行為，隨時令暴力升級，法庭須要判處阻嚇性刑罰。

案件編號：KTCC 687/2021