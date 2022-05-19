政Whats噏：立法針對肥胖問題？　龐愛蘭：養成良好習慣更可取

眾所周知，肥胖不利健康，然而近兩年好多人都因為居家避疫而「發福」，部分富裕國家更鑑於肥胖人口急增，立法禁止零食廣告。香港藥學會前會長龐愛蘭，近來亦面對體重上升嘅問題，但佢認為與其訂立針對肥胖問題嘅法例，不如養成有助維持體重嘅生活習慣，會更加可取。

龐愛蘭日前喺一個網台節目中提到，有歐洲國家發現，避疫措施令到國民活動量大減，加上外賣食品熱量較高，以致平均1星期吸收多1日熱量，久而久之令本已嚴重嘅肥胖問題惡化，體重超標嘅小朋友高達1/3，其中西班牙就立法禁止以兒童為對象嘅零食甜點、汽水同雪糕廣告，冀藉此緩阻肥胖問題，以免加劇醫療負擔。雖然，龐愛蘭近來肥咗10磅，有減肥嘅需要，但佢認為香港社會同外國有異，人家嘅做法不必倣效，況且防控非傳染病督導委員會亦致力推動健康生活，近來又聯同精英運動員協會，到學校推廣運動文化。佢話朋輩嘅影響好重要，若果身邊有人實踐健康生活，咁就會互相感染，好過立法咁話。

到底要點樣做，至算係健康生活呢？龐愛蘭話除咗要多啲郁動，作息定時，最好係謝絕消夜，又或者避免食飽就瞓。佢話試過因研究藥物問題而接觸百多位老人家，從而發現有一個案，係行動不便嘅長者習慣每晚食一個即食麵先至就寢，結果體重上升至失控地步。儘管食得多就會肥，但佢主張只要均衡飲食，毋須太過計較卡路里嘅攝取量，否則人生會少咗好多樂趣。