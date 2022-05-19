K房終解禁　市民逾年無唱K感技癢　業界呻「諮詢多過入場」

「各位K迷係咪玩得好開心呢？」卡啦OK等娛樂場所今日獲准重開，尖沙咀一間卡啦OK於下午約4點半，陸續有客人來取房唱K，平均每5分鐘有3對客人取房，以兩人一組的情侶為主，絕大部分未有預約。職員主動協助客人掃描安心出行，逐一檢視針卡，向客人講解房間內的防疫安排，惟有個別客人的手機出現故障，需要取用後備手機掃碼。

一年未曾唱K的陳女士專程前往來，但未有大展歌喉。她表示，先前並不知道卡啦OK復業的消息，更稱「以為佢(卡啦OK)執咗」，僅上來試試運氣，了解情況。陳女士說，未有打算去其他重開場所，只希望與朋友來高歌一曲，但不會「即興約人」，稱要慢慢統籌。

卡啦OK公司亦反映相似情況，Neway市場部何小姐表示，最近雖有不少市民致電查詢，「同事聽到無停手」，包括了解套餐安排、人數限制等，但預約的客人寥寥可數，平均每10人只有4人確實預約，而今日整體的生意情況一般，估計與是日為工作日有關，「今晚不用預約都有得唱」，而今日較多唱K的人以4人為主，僅小量為大群組，或因「要分房」令部分人卻步。何希望於周六、周日，當學生與在職人士放假時，會蒞臨K房唱K，營業額有望提升。