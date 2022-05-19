政Whats噏：財委會審新區院大樓前夕　司法機構就交通評估解畫

灣仔區域法院將會清拆，政府計劃喺加路連山道興建新區域法院大樓，但多名議員憂慮將來會造成大塞車，又認為政府提交嘅文件未能釋疑，要求立法會財務委員會進一步討論。就喺財委會審議呢個項目嘅前夕，司法機構今日(19日)再解畫，話政府會按交通影響評估嘅建議，進行4項道路改善工程，包括建連接路同增加車道等。

司法機構去信財委會，應議員要求提交政府有關新區院大樓交通評估嘅補充資料。政府文件話早喺2018年至2020年進行加路連山道改劃用地申請時已作出詳細嘅交通評估，已考慮到對附近環境嘅影響，包括所產生嘅車流同每年車流預測增長，就連法院落成後第5年，即2031年嘅交通影響都有評估埋。

就交通影響評估嘅建議，政府縮減用地以騰出土地進行道路改善工程，而毗鄰嘅商業用地發展商須按照地條款喺加路連山道同禮頓山道交界，以及喺加路連山道同連道交界路口等一系列嘅改善工程，4項工程包括興建一條新嘅連接路貫通加路連山道嘅東西兩端、修改一個類似迴旋處嘅通道同增設車道等。

造價58港元嘅新區域法院大樓，早前喺工務小組委員會討論有關項目嘅時候，都有唔少議員批評泊車位少同對附近嘅交通有好大影響，但最終都獲得通過。但有多名議員擬推翻工務小組嘅建議，去信信財委會主席要求作進一步討論。唔知呢份政府嘅補充資料，說唔說服到班議員呢？