麻雀館重開客席近坐滿　業界憂疫情再襲被迫停業

「碰、上，食胡！」麻雀館打牌聲沉寂多個月後，至今日(19日)終回復熱鬧。灣仔一間麻雀館地下及一樓的麻雀枱接近坐滿，人人均全神貫注於戰術爭取「食胡」，無暇理會他人。香港麻雀娛樂公司主席張家寧表示，整體生意「不算理想，亦不算差」，但距離上一次放寬時有排長龍的境象大相逕庭。張指出，全場有29張麻雀枱，扣除4張枱不開放，剩餘的25張枱較多時間僅坐到21張。張又指，客人普遍的注碼均有所減少，「小注怡情」，或逗留較短時間，少約半小時，志在娛樂。

張家寧估計，第5波疫情對大眾的生活情況變得惡劣，市道較差，而部分人或未打齊兩針，未能前來，或是部分人轉往非法雀檔，估計要做多兩周後，客流情況才有望改善，相信仍能做到昔日80%的生意。話雖如此，張仍對能復業感到興奮，「好似見返啲老朋友」，指客人以往均時常來訪，十分熟落，稱部分客人搬至離島或西貢後仍到來打麻雀。但他仍感到焦慮，擔心經營環境會隨時轉變再被迫停業，希望生意能至少養起員工。

張又提到，今日有至少兩名年長客人的「安心出行」出現故障，針咭未能獲認證，幸好他們隨身攜帶實體針卡。職員其後發現，客人的安心出行程式未更新而引致問題。張認為政府有必要改善長者資訊發布的方式，「否則業界便因小問題少咗個客」。