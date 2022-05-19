海關深水埗掃盜版遊戲機　檢18萬元貨拘8人　大數據助鎖定目標

海關持續巡查各區售賣電子遊戲機的熱門商店和零售點，同時利用大數據系統進行分析，追查店舖網售侵權物品的情況，在版權持有人協助下，今日(19日)採取執法行動，搜查7間位於深水埗的零售店舖，並且搗破2個儲存倉庫，總共檢獲240套載有懷疑盜版遊戲的電子遊戲機套裝，以及50件懷疑盜版配件，估計市值約18萬港元。行動中，海關拘捕7男1女(34至44歲)，分別為店主和售貨員，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

海關版權及商標調查科高級督察蔡俊威解釋，如果商舖在網上張貼廣告，或利用社交平台售賣侵權物品，大數據系統便會收集數據，協助關員分析及鎖定目標。至於今次檢獲的盜版遊戲機套裝有多項特點，首先是每部均預載3,000至4,000個懷疑盜版遊戲，大多數仍是以90年代至00年代的懷舊遊戲為主；另外，套裝的外觀設計多樣化，部分是模仿過往遊戲機中心的常見設計，例如搖桿或按鈕等，亦有一些是仿照舊式家用遊戲機的復古外觀，並有輕巧的手提式遊戲機。有套裝會連接一些預設網站，供用家下載更多懷疑盜版遊戲。

海關呼籲消費者尊重知識產權，拒絕購買盜版遊戲，若該些套裝連結不知名網站，有機會帶來電腦病毒及惡意程式襲擊，令消費者得不償失。海關亦提醒，遊戲程式設計不論新舊，均受版權保護，售賣盜版遊戲屬嚴重罪行，根據《版權條例》，任何人在銷售或為售賣用途而管有侵權物品，即屬違法，一經定罪，最高可判監4年，並就每件侵權物品罰款5萬港元。海關會繼續留意市場情況，適時採取相應行動。