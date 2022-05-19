食肆放寬可復辦大型宴會　業界憂疫下食材價格貴難留客人

「未來個半月都未有大圍宴會！」港府今日(19日)第二輪放寬防疫限制，食肆能復辦最多120人的宴會。但旺角一間多層酒樓晚上未見有宴會舉辦，較多為6人的小聚會。倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，宴會一般需要約1個月時間籌備，雖然港府早於一兩個月前提出放寬，但市民均十分保守，「經過呢兩年，大家都無信心，驚政府隨時縮」，等政府正式公布才約人。他稱現時最多的預約人數僅20人左右，希望到端午節、七一等日子，才有望復辦10圍120人的宴會。

蘇萬誠表示，酒樓已推出「早鳥優惠」，吸引客人預訂大型宴會，稱食材價格上漲，但已不敢加價，希望留住大客，又指有早於2019年預訂的大型酒席至今仍未補搞，個別因宴會有30圍，現階段難以舉辦，需等待政府再放寬宴會人數限制，才有望舉辦。

餐飲聯業協會會長黃家和則表示，食肆於首輪放寬後，生意大致回復至疫前60%，本輪的生意額有望增至75%，到第三輪放寬，容許舉辦更大型宴會，相信食肆生意額已回復至疫情前的85%至90%，預料全年生意額可貼近1,000億元，回到爆疫以來的高峰，而剩餘約10%內地及外地客人，待通關後才有望全面回復。