多42場所納強檢　包括紅磡海逸豪園　九龍灣麗晶花園5廈上榜

2022年05月19日 21:38
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    再增42個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(19日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該42個地方的人士，須於明日至後日(20日至21日)期間進行病毒檢測。
    此外，政府明日將於柴灣興民邨及九龍灣麗晶花園重開流動採樣站。截至今日傍晚６時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約97%預約名額。
    涉及多宗病例的地點如下：
    1.將軍澳新寶城3座
    2.沙田禾輋邨順和樓
    3.元朗屏欣苑屏彥閣
    4.粉嶺碧湖花園6座
    5.將軍澳慧安園1座
    6.東涌逸東一邨雍逸樓
    7.筲箕灣耀東邨耀富樓
    8.沙田康林苑山林閣
    9.掃管笏愛琴海岸6座
    10.掃管笏愛琴海岸3座
    11.屯門山景邨景安樓
    12.將軍澳翠林邨欣林樓
    13.屯門兆麟苑輝麟閣
    14.沙田駿洋邨駿時樓
    15.九龍城德朗邨德珮樓
    16.紅磡海逸豪園20座
    17.油麻地文苑街2-8號及文蔚街1-7號文苑樓前座
    18.牛池灣彩雲二邨豐澤樓
    19.上環和風街1號盈峰一號
    20.筲箕灣筲箕灣東大街51號東灣閣
    21.上水彩園邨彩湖樓
    22.柴灣興民邨民富樓
    23.粉嶺欣盛苑欣麗閣
    24.東涌映灣園悅濤軒11座
    25.將軍澳富康花園2座
    26.東涌逸東二邨德逸樓
    27.元朗朗屏邨鏡屏樓
    28.屯門澤豐花園澤民樓
    29.長沙灣蘇屋邨彩雀樓
    30.鰂魚涌太古城春櫻閣
    31.尖沙咀漾日居5座
    32.深水埗匯璽II第3座(3A及3B)
    33.灣仔堅彌地街8號慧賢軒
    34.土瓜灣欣榮花園2座
    35.跑馬地樂活道20號樂景園
    36.九龍灣麗晶花園4座
    37.九龍灣麗晶花園7座
    38.九龍灣麗晶花園9座
    39.九龍灣麗晶花園10座
    40.九龍灣麗晶花園11座
    41.上環皇后大道中338號338 Apartment地下 譚仔三哥
    42.上環德輔道中322號西區電訊大廈13樓宏思國際有限公司
    《香港疫慌》專頁:http://hk.on.cc/fea/hkdisease