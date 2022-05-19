多42場所納強檢　包括紅磡海逸豪園　九龍灣麗晶花園5廈上榜

再增42個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(19日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該42個地方的人士，須於明日至後日(20日至21日)期間進行病毒檢測。

此外，政府明日將於柴灣興民邨及九龍灣麗晶花園重開流動採樣站。截至今日傍晚６時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約97%預約名額。

涉及多宗病例的地點如下：

1.將軍澳新寶城3座

2.沙田禾輋邨順和樓

3.元朗屏欣苑屏彥閣

4.粉嶺碧湖花園6座

5.將軍澳慧安園1座

6.東涌逸東一邨雍逸樓

7.筲箕灣耀東邨耀富樓

8.沙田康林苑山林閣

9.掃管笏愛琴海岸6座

10.掃管笏愛琴海岸3座

11.屯門山景邨景安樓

12.將軍澳翠林邨欣林樓

13.屯門兆麟苑輝麟閣

14.沙田駿洋邨駿時樓

15.九龍城德朗邨德珮樓

16.紅磡海逸豪園20座

17.油麻地文苑街2-8號及文蔚街1-7號文苑樓前座

18.牛池灣彩雲二邨豐澤樓

19.上環和風街1號盈峰一號

20.筲箕灣筲箕灣東大街51號東灣閣

21.上水彩園邨彩湖樓

22.柴灣興民邨民富樓

23.粉嶺欣盛苑欣麗閣

24.東涌映灣園悅濤軒11座

25.將軍澳富康花園2座

26.東涌逸東二邨德逸樓

27.元朗朗屏邨鏡屏樓

28.屯門澤豐花園澤民樓

29.長沙灣蘇屋邨彩雀樓

30.鰂魚涌太古城春櫻閣

31.尖沙咀漾日居5座

32.深水埗匯璽II第3座(3A及3B)

33.灣仔堅彌地街8號慧賢軒

34.土瓜灣欣榮花園2座

35.跑馬地樂活道20號樂景園

36.九龍灣麗晶花園4座

37.九龍灣麗晶花園7座

38.九龍灣麗晶花園9座

39.九龍灣麗晶花園10座

40.九龍灣麗晶花園11座

41.上環皇后大道中338號338 Apartment地下 譚仔三哥

42.上環德輔道中322號西區電訊大廈13樓宏思國際有限公司