多42場所納強檢 包括紅磡海逸豪園 九龍灣麗晶花園5廈上榜
2022年05月19日 21:38
東網電視更多新聞短片
再增42個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(19日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該42個地方的人士，須於明日至後日(20日至21日)期間進行病毒檢測。
此外，政府明日將於柴灣興民邨及九龍灣麗晶花園重開流動採樣站。截至今日傍晚６時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約97%預約名額。
涉及多宗病例的地點如下：
1.將軍澳新寶城3座
2.沙田禾輋邨順和樓
3.元朗屏欣苑屏彥閣
4.粉嶺碧湖花園6座
5.將軍澳慧安園1座
6.東涌逸東一邨雍逸樓
7.筲箕灣耀東邨耀富樓
8.沙田康林苑山林閣
9.掃管笏愛琴海岸6座
10.掃管笏愛琴海岸3座
11.屯門山景邨景安樓
12.將軍澳翠林邨欣林樓
13.屯門兆麟苑輝麟閣
14.沙田駿洋邨駿時樓
15.九龍城德朗邨德珮樓
16.紅磡海逸豪園20座
17.油麻地文苑街2-8號及文蔚街1-7號文苑樓前座
18.牛池灣彩雲二邨豐澤樓
19.上環和風街1號盈峰一號
20.筲箕灣筲箕灣東大街51號東灣閣
21.上水彩園邨彩湖樓
22.柴灣興民邨民富樓
23.粉嶺欣盛苑欣麗閣
24.東涌映灣園悅濤軒11座
25.將軍澳富康花園2座
26.東涌逸東二邨德逸樓
27.元朗朗屏邨鏡屏樓
28.屯門澤豐花園澤民樓
29.長沙灣蘇屋邨彩雀樓
30.鰂魚涌太古城春櫻閣
31.尖沙咀漾日居5座
32.深水埗匯璽II第3座(3A及3B)
33.灣仔堅彌地街8號慧賢軒
34.土瓜灣欣榮花園2座
35.跑馬地樂活道20號樂景園
36.九龍灣麗晶花園4座
37.九龍灣麗晶花園7座
38.九龍灣麗晶花園9座
39.九龍灣麗晶花園10座
40.九龍灣麗晶花園11座
41.上環皇后大道中338號338 Apartment地下 譚仔三哥
42.上環德輔道中322號西區電訊大廈13樓宏思國際有限公司
《香港疫慌》專頁:http://hk.on.cc/fea/hkdisease