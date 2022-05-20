政Whats噏：延續方艙關愛精神　入境處向社區人士派發抗疫物資包

入境處長官尋日(19日)率領職員及義工團，兵分兩路到訪屯門及馬鞍山區，向社福機構嘅受惠人士，包括長者及幼兒等派發2000個抗疫物資包、2000份玩具同圖書，將部門「以人為本，將心比心」嘅信念帶入社區，延續方艙關愛精神。

入境處係首支紀律部隊全面管理整個社區隔離設施嘅部門，先後負責青衣、新田及洪水橋，合共超過2300個房間，高峰期超過900名人員當值及24小時為入住市民提供服務。入境處處長區嘉宏指現時疫情稍有緩和，希望將方艙醫院嘅後備物資得到充分利用，故透過社福機構向不同階層人士派發物資，冀受惠對象能感受到部門嘅關懷。喺探訪長者時，作風親民嘅區見到一眾老友記正學習使用手機即時通話應用程式同埋網上會議，就鼓勵大家儘快掌握操作方法，不但方便同孫仔喺網上見面，仲可以同佢通話啊！

區嘉宏尋日係聯同副處長郭俊峰、以及入境處駐社區隔離設施代表、義工團及青少年領袖團成員等，到訪屯門區鄰舍輔導會出席活動；而另一隊則前往馬鞍山，由助理處長 (管理及支援) 戴志源率領。區指尋日共派出40人到訪屯門及馬鞍山區。

受惠機構，鄰舍輔導會總幹事馮綉文就話，早於2002年已開始同入境處合作，當時區嘉宏係首批合作對象，佢欣喜雙方合作至今，亦感謝部門送出物資予市民，冀疫情盡快過去，義工團可再次為市民服務。