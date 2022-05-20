建築師學會年獎作品中環街市展覽　大玩曖昧空間

香港建築師學會2021年獎公布得獎名單，當中包括M+視覺文化博物館、中環街市等建築物。而由今日(20日)起至29日，學會在中環街市舉辦展覽，以一代攝影名家何藩的攝影作品為創作靈感，一改往常展覽使用展板的約定俗成，以透光布褂作為媒介，並以「人人合舍」為題，觀眾可以穿梭於虛虛實實的展覽空間，欣賞得獎作品。

是次展覽設計團隊由4個90後年輕人組成，來自建築、城市規劃及視覺設計界。配合展覽主題，團隊將人來人往的中環街市化身為城市客舍，一樓的連橋是「客舍」的前廳，穿過前廳走進大廳，映入眼簾的是由不同「小房間」組成的展覽空間，以透光布褂作為牆身和展板，模糊空間的虛實，為觀者帶來不一樣的曖昧空間體驗。

學會2021年獎的得獎作品中，作為今次展覽場地的中環街市，獲得主題建築獎——文物建築。而M+視覺文化博物館則獲得全年境內建築大獎，其他得獎作品包括正生書院下徑中心、小有洞天精品民宿、生土工房（雲南鄉村振興研究發展中心），以及《粗！——未知的香港粗獷建築》展覽。