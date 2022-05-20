疫下結婚難　有人幸抱美人歸　有新人無奈三易婚期

一波又一波疫情令世界充滿不確定，新人籌辦婚姻大事也難上難！今日是5月20日，普通話諧音「我愛你」，明日(21日)則是「我願意」，一連兩日都有不少新人登記結婚。有新人慶幸疫情回落，明日可如期結婚，回首婚姻之路的坎坷，他慶幸有準太太陪伴、扶持、感動兼感恩！也有新人本計劃1月結婚，但遇第５波疫情，至今婚期仍未定。

今年2月疫情肆虐時，朱先生已與時任女友的準朱女選定5.21結婚，其後疫情愈演愈烈、政府一再收緊社交距離措施，兩人忐忑兼憂心，朱亦作好最壞打算，喜帖也不敢提早派，直至政府早前公布放寬措施後，他才一顆心落地。

90後的Jessica(化名)原本於今年1月初舉行婚禮，「籌備咗差唔多一年」，誰料第5波疫情殺到，酒樓堂食「話封就封」，Jessica唯有改婚期，如今何時結婚、是否擺酒也沒有定案。另一已婚人妻黃小姐本打算2020年擺酒，碰上新冠肺炎爆發元年，她的婚期被迫拖延，左等右等、蹉跎一年多，兩人終決定去年8月擺酒，但其時社交距離措施仍限4人一枱，婚宴被迫大縮水，人生大事留下遺憾，黃小姐至今仍感唏噓。