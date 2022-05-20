東方日報A1：趕及5‧20　402對新人患難見真情

新冠肺炎大流行兩年多，等極未清零，香港人的幸福感愈來愈低，連結婚這項人生大事亦困難重重，險搞不成！昨日起防疫社交距離措施進一步放寬，市面除有報復式消費行動外，更有新人「報復式結婚」，婚姻登記處的數據顯示，今日有402對新人趕及在「5‧20」、即普通話諧音「我愛你」的浪漫日子共諧連理，患難見真情，創4年新高！新人急於結婚，與吃盡幾波疫情「驚風散」苦頭有關，避免再被政府「快、狠、廣」的封閉餐飲及娛樂場所防疫措施所害。餐飲業者透露，「報復式結婚」現象料令本來屬淡季的5月至8月出現一波婚宴小高潮，希望為香港沖喜！

據婚姻登記處統計，已遞交擬結婚通知書並打算在今日結婚的新人有402對，當中136對會在婚姻登記處註冊；263對會由婚姻監禮人主持，餘下3對則會在特許禮拜場所結婚。

結婚人數 較去年同日大增89%

近年「5‧20」成為不少新人結婚首選的日子，去年有212對新人在這天結婚，疫情首年、即2020年的同一天，只有146對新人結婚比較。今年的402對新人明顯較去年大增89%。

至於本周六即「5‧21」，普通話的諧音是「我願意」，婚姻登記處的數據顯示同樣是婚慶首選，這一天共有178對準新人擬註冊結婚，當中56對會在婚姻登記處註冊，110對會由婚姻監禮人主持，餘下12對則會在特許禮拜場所結婚。

對於新人趕結婚現象，香港現代管理飲食專業協會會長胡珠表示，政府放寬社交距離措施後，婚宴人數的上限由20人增至120人，意味着不少親朋好友均可以出席分享喜悅；加上年初有不少準新人因疫情嚴峻，需將婚禮延期，均令不少新人結婚意欲大增。

同時，第6波疫情會否來襲又危危乎，不少新人都想盡快完成婚姻大事，甚至提前結婚，種種情況令原來屬結婚淡季的5月至8月出現了「報復式結婚現象」，其旗下酒樓除了5月至8月的婚宴訂單亦有增加，在此期間生意額估計較去年至少大增六成。問及會否將酒席價格提高，他則指暫時未有打算，因疫情陰霾已充斥香港逾兩年，亦明白現時經濟並未復甦，情願「打個和」，希望皆大歡喜，又寄望紅事增加，可以為香港沖喜。

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