你要知：蜂類入屋點算好？　專家教你點處理

蜂類在屋企附近游走，或者築巢的現象愈來愈多，有的甚至會飛入屋內，實在令人感到徬徨。到底蜂類入屋原因是甚麼，又如何能避免問題發生，本港常見有哪些蜂類？滅蟲專家任永強話你知。

任指，普遍能在大廈外牆、窗邊或樹上見到蜂類的蹤影，香港比較常見而具有危險性的種類包括黃蜂、胡蜂、虎頭蜂等，「最危險係黃蜂同虎頭蜂，通常呢啲比較大隻，被針到嚴重係可以休克，或者皮膚腫痛。」這些蜂類有時會飛進屋內，任解釋，有機會是牠們在屋企附近築巢，「好隱蔽，有時在窗台底，或冷氣機位置。」而大廈花園亦會殺蟲，有機會因驅趕而令牠們向高空飛行，同時現在是黃蜂類繁殖季節，會周圍飛去築巢，就有更多機會飛入屋。

如果不幸遇上蜂類入屋，可以點處理？任表示如果只是一、兩隻，如不觸碰牠們是不會被攻擊，「但覺得好煩，想趕佢哋走，可以開窗開風扇，吹走佢。但唔好意圖噴殺蟲水趕，啲蜂感覺到被攻擊就會針你。」有指當蜂類受到驚嚇，會呼喚同伴到場幫忙，任直言，「其實佢哋唔係驚，而係本身附近築咗巢，或啱啱開始築巢，就會周圍飛。」

如何阻止蜂類入屋或在附近築巢？任直言很難阻止牠們築巢，始終地方隱蔽，如擔心牠們飛入屋，可傳統一點裝上蚊網，「普遍屋企唔係特別多食物，除非有糖類引誘到佢哋，或者種咗花，否則唔會特別飛入屋。」。若被蜂類針到，任建議立即用鹽水或冰水冷凍傷口，嚴重至紅腫及出現休克便要立即求醫。