放寬防疫限制首日　警加強巡查尖沙咀酒吧　4人被拘控4客罰款

港府昨日(19日)第二輪放寬防疫限制，尖沙咀分區雜項調查隊、西九龍機動部隊及油尖警區反三合會行動組晚上巡查區內多間酒吧及酒牌場所，提醒處所經營者、從業員和市民嚴格遵守防疫規例。行動中，警員於天文臺道一樓上酒吧巡查期間，一名37歲姓梁男子涉嫌出示他人的電子針卡，警員遂以「企圖誤導警務人員」罪名拘捕該名男子。

另外，於漆咸道南及科學館道的樓上酒吧巡查期間，分別發現一名32歲姓葉男客人及18歲姓張女客人未能出示安心出行掃瞄紀錄及疫苗通行證，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）及《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第599L章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。該位於科學館道的樓上酒吧一名77歲姓李男持牌人將被警方票控。

警員亦於科學館道巡查兩間酒牌處所期間，發現一名71歲姓鄧男客人因在場內吸煙，涉嫌違反《吸煙（公眾衞生）條例》，警員遂向其發出定額罰款通知書；一名24歲姓陳女子因欠交罰款被通緝而被拘捕；一名43歲姓蕭男客人因未能出示安心出行掃瞄紀錄，涉嫌違反《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第599L章），警員遂向他發出定額罰款通知書。此外，警員於麼地道巡查一酒牌場所期間，場內一名34歲姓方男子因欠交罰款被通緝而被拘捕。