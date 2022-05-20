團體無償借出連續血糖監測儀　免糖尿病童「篤手指」測血糖

一型糖尿病患者依靠每日多次的血糖測試妥善管理病情，以往患者需以俗稱「篤手指」的手指刺針方式來量度血糖水平，現時則可使用連續血糖監測儀。但有調查顯示，本港一型糖尿病兒童則10.6%人恆常使用連續血糖監測儀，比例較其他已發展國家低。團體本月起推出計劃，為本港16歲或以下糖尿病兒童提供全年免費連續血糖監測儀，助他們管理病情。

香港兒科醫學雜誌的一項研究，統計了2018年香港一型糖尿病兒童使用連續血糖監測儀的情況，在全港360位病人中僅僅10.6%恆常使用連續血糖監測儀，較其他已發展國家低。另外，兒童糖尿協會今年3月對會員進行的連續血糖監測儀及胰島素泵調查，30%受訪者目前沒有使用連續血糖監測儀，當中大部份是因為儀器貴而不採用，有家長稱希望為子女轉用連續血糖監測儀，以便管理血糖及減少「篤手指」次數。

醫管局近年起向合資格病人提供連續血糖監測儀，然而數量最多只夠病人使用3個月。兒童糖尿協會獲公益金醫療援助基金資助，由今年5月中旬起，為期3年，為本港16歲或以下糖尿病童提供全年免費的連續血糖監測儀。計劃會優先惠及有需要家庭的兒童，以及有特殊醫療需要並獲醫生推薦的青少年。連續血糖監測儀是透過葡萄糖感應器監測皮下組織的葡萄糖濃度，即時反映患者的血糖水平，藉此減少「篤手指」測血糖次數，讓血糖管理更無痛、方便。