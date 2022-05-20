袁國勇倡先取消熔斷機制　待全民接種達95%可停疫苗通行證

本月底疫苗通行證進入第3階段，屆時年滿12歲市民須打3針才可進入食肆等處所，惟有專家認為第5波已築起免疫屏障，建議豁免60歲以下成年人進入指定處所使用「疫苗通行證」。港大微生物學系講座教授袁國勇、同系名譽助理教授龍振邦及臨床助理教授薛達今(20日)聯合撰文，指疫苗通行證能有效促進疫苗接種，如只限於長者會有違公平原則，而若只限某個年齡層，場所負責人執行措施時亦有困難。他們又指，放寬社交距離措施後，出現群組爆發屬預期內，未打針人士進入指定處所存有風險。

袁今早在電台節目同樣強調，60歲以下但有慢性病人士，出現染疫、重症及死亡風險不會較70歲以上健康長者低，重申只有當全民接種率達95%才可取消疫苗通行證要求，但仍須戴口罩至明年春季。惟他認為，現時可能先取消航班抵港熔斷機制，待接種率達95%更可允許抵港人士居家隔離，恢復國際商業活動。另外，若在今年冬季流感高峰時，沒有發現比Omicron變種病毒更強的病毒，便可研究放寬戴口罩。

食物及衞生局局長陳肇始亦撰文，重申疫苗通行證仍屬必要的疫情防控措施，有助市民和社會各界的社交經濟活動復常，若下調通行證要求恐怕會減低市民接種意欲，重新引起猶豫態度，故非合適。她認為，疫苗通行證作為增加接種誘因，在合理情況下要求進入處所人士打針，讓社會能安全正常運行，是屬必要一環，在個人接種疫苗效益大於風險的前提下，政府以提高防疫屏障為目標是合理做法。