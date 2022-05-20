渣打削港經濟增長預測至0.2%　遠低政府預期　

渣打發表研究報告，將香港今年經濟增長預測由原先的1.2%下降至0.2%，遠低於政府預期的增長1%至2%。渣打大中華區高級經濟師劉健恒表示，下調增長預測主要有兩大原因。首先，第一季本地生產總值(GDP)收縮較預期的要深，反映了整個第5波新冠病毒浪潮中嚴格的社會距離措施和旅行禁令的重大拖累。

其次，自第一季度以來，外部經濟環境嚴峻，未來幾個月可能會惡化，包括通脹威脅上升及其對全球貨幣狀況和增長的影響、俄烏危機擾亂了實體貿易和金融流動，以及內地經濟放緩。該行最近將內地今年的增長預測從5%下調至4.1%，意味香港的出口和投資可能會長期疲軟，為經濟帶來壓力。

不過，隨着第二季的社交距離措施和旅行限制將進一步放寬，香港經濟正在逐步改善。加上政府支援措施，是抵銷利率上漲時房地產市場疲弱影響的關鍵。該行預計，第二至第四季度的GDP增長分別為-0.5%、1.6%和3.6%；之前為增長1.1%、2%和3%，表明香港經濟將漸入佳境。該行又將香港2023年GDP增長預測由3.2%提高到4.5%，主要是由今年的較低基數推動。