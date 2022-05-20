政府刊憲3幢歷史建築列法定古蹟　包括香港大會堂

政府今日（20日）刊憲，公布古物事務監督（即發展局局長）根據《古物及古蹟條例》將位於中環的回教清真禮拜總堂和香港大會堂，以及旺角的雷生春列為法定古蹟。回教清真禮拜總堂位於些利街，是香港歷史最悠久的清真寺，建於1915年至1916年間，由孟買商人哈吉．穆罕默德．埃薩克．埃里亞斯捐款興建，以取代原址的舊清真寺。

香港大會堂位於愛丁堡廣場，為本港第二所大會堂，在1962年3月2日由當時的港督柏立基爵士正式揭幕。大會堂是本港首個向所有市民開放的多用途文娛中心和多項重要典禮的場地（包括5位港督的就職典禮和法律年度開啓典禮），亦是培育本地表演者的搖籃，見證本港的藝術及文化發展。此外，它亦見證政府的承諾，通過建設一個集文化活動和市政服務的樞紐，肩負起豐富市民文化生活和改善生活水平的責任。大會堂是罕有及重要的現代主義建築，引領當時香港的建築潮流，並成為標誌性建築。

雷生春是一幢四層高的唐樓，位處旺角一幅三角形土地，建於1931年，由九龍巴士（一九三三）有限公司（九巴）其中一名創辦人雷亮擁有。雷氏家族在地舖經營藥店，並居於樓上各層。雷亮於1944年辭世，藥店於數年後結業。2003年，雷氏家族將建築物贈予政府作保育之用，是首次有業主向政府捐贈歷史建築。