新架構增3副司　議員質疑效用　政府稱將有明確分工

立法會有關研究架構重組方案的小組委員會今日(20日)召開首次會議。多名議員關注新架構重組下開支增加，要求當局解釋3個副司長對施政的效用，並質疑部門分工或不清晰。當局回應指3名副司長會有明確分工，形容新架構的頂層設計是不可或缺，亦反對分階段通過重組方案。另外， 議員陳振英指重組後財政司長需兼管房屋局和運輸及物流局共6個政策局，擔心未能完全投入發展金融等工作。另外，亦有議員要求加強監督官員表現，為官員工作設績效指標。

議員狄志遠批評現屆政府在福利、長者及貧窮等方面欠缺規劃。他指今次改組除了增設3名副司長，亦加強三司辦公室的公務員人手，每年開支由3,000萬港元增至超過9,000萬港元，要求解釋對施政有何具體增值。他又表示今次新架構的增加人手原因較籠統，不夠說服力及急促，並希望今日先討論現屆政府的方案，候任政府方案「喺新政府坐左半年之後，混熟左喇，再嚟立法會通過」。

小組委員會主席葉劉淑儀指，現屆政府的方案並不在議程上，只審議候任政府的方案。而候任特首辦公室秘書長鄭鍾偉指候任政府會在上任一百日後制定指標，並稱將兩個方案職系數目並不是一個公道比較，並指重點「喺做到成績」。他亦反對分階段通過重組方案，形容為三軍未動糧草先行，並指新方案的頂層設計是不可或缺，而有好的人員配置及高層推動，「先可以做到想做嘅嘢」。他亦指增設的3名副司長會有明確分工，除了分擔司長繁重的工作，亦可由司長指派副司長，推動執行特首當選人施政重點及公眾關心的項目。