青年認圍理大時於油麻地暴動　被判入教導所

2019年11月中警方封鎖理工大學期間，大批民眾應網上號召於油尖旺一帶聚集，試圖以「圍魏救趙」的方式分散警力，營救被困理大的示威者。一名因參與其中而被控暴動罪的19歲青年，於案件開審前認罪，今早（20日）在西九龍法院判刑。區域法院法官張潔宜表示同意被告有悔意，且教導所報告正面，因此接納報告建議，判處被告入教導所。

今天接受判刑的被告陳亮希，較早前承認於2019年11月18日，在窩打老道和咸美頓街之間的彌敦道一帶，連同其他人參與暴動。同案還另有5名被告歐育婷（23歲）、陳思朗（31歲）、朱兆輝（28歲）、梁家樂（18歲）及梁栢熙（25歲）否認暴動罪，將會由下周一（23日）起開始受審。本案為區域法院案件，但今天被安排在西九龍法院大樓聆訊。

辯方今天求情表示，希望法庭考慮被告於本案的角色，沒有證據顯示他直接參與暴力行為，或藏有破壞性、傷害性的物品；而且其教導所報告亦評價正面。法官就指暴動是嚴重罪行，須判處阻嚇性刑罰。基於被告承認的案情嚴重性，在同類案件量刑起點應不低於5年。但法官考慮到被告患有自閉症，因朋友極力慫恿下參與暴動，在犯案時只有16歲，而且承認控罪，有悔意及勇於承擔後果。法庭對於少年犯，會盡量給予更生機會，因此採納教導所報告建議，判被告進入教導所。

案件編號：DCCC 438/2021