首批認可海外醫科課程　內地榜上無名　 食衞局：英文授課優先

政府早前公布認可海外醫生的27間大學醫科課程，食物及衞生局今早(20日)於在立法會《2022年醫生註冊條例(修訂附表1A)公告》小組委員會上表示，特別註冊委員會在訂定認可醫學資格名單時，會考慮大學的國際排名、課程內容，及授課語言等，但由於名單上未有內地大學醫科課程上榜，被議員質疑是否有意排除內地大學。

27間榜上有名的醫科課程分別來自澳洲、加拿大、新加坡、英國及美國等國家的大學，相關課程全為英語授課，其中美國佔最多有15間，包括哥倫比亞大學及約翰霍普金斯大學，而英國的牛津大學及劍橋大學亦榜上有名。然而由於名單上未有包括內地大學，受到多位議員質問是否把內地大學排除在外，又指如清華大學及北京大學等內地頂尖大學的醫科課程於國際排名上並不低，個別甚至超越本地大學開辦的醫科課程，質疑若非把內地大學排除在外，為何不先行審視內地大學的醫科課程。

食衞局解釋，未有把內地醫科課程排除在外，而首先認可海外大學亦不代表有優先排序，僅是因考慮到授課語言等因素而優先處理以英文授課的海外大學，同時由於委員會剛開始審批工作，需要時間小心處理，未來將繼續開會逐步推出名單。