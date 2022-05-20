警員私吞報失錢包盜竊罪成　官指辯解全屬謊言駁回上訴

駐守機場警員監守自盜，私自把市民拾獲後交給警方的錢包放在雪櫃底，聲稱這會比存放在夾萬更安全。該男警經審訊後被裁定盜竊罪罪成，判囚9個月。他不服定罪提出上訴，高院原訟庭法官李運騰今天（20日）頒判詞，形容針對男警的證據罄竹難書，男警的辯解實屬謊言，如果有任何裁判官接納，他會感到「非常驚訝」，因此駁回上訴，維持原判。

29歲上訴人馮奕鈞，被控於2019年2月13日，在機場客運大樓7樓離港大堂報案中心之內，偷竊一個價值7,000港元的錢包、錢包內有超過5.6萬港元現金、一張香港身份證及數張銀行卡等。上訴人指原審裁判官完全無視上訴人的證據，以個人主觀想法作裁決，有欠公平。

法官在判詞表示，上訴人的辯解在多個要項上均不可能是真的，包括市民拿着裝着大額現金鈔票的錢包報案，上訴人卻選擇不作任何即時記錄；銀包有大量屬於物主的證件和名片，上訴人卻沒有嘗試聯絡對方；以及上訴人聲稱覺得放錢包在雪櫃底，會較夾萬安全。法官認為，上訴人解釋根本說不通，而且即使不同意他說的是謊言，原審裁判官都有足夠理由定罪，裁決是完全「合法、合理及合情」，故駁回上訴。

案件編號：HCMA 38/2022