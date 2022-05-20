科學委員會建議　曾打3針未染疫成人　可按需要接種第4針

衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會昨日(19日)聯同行政長官專家顧問團進行網上會議，討論本港18至59歲成人接種第4劑新冠疫苗的事宜，並於今日(20日)發表更新的暫擬共識建議。

專家認為，接種第4劑新冠疫苗或能對較年輕的成年人提供短暫的額外保護，以預防感染和出現病徵。未曾受感染的18至59歲的成人若有較高暴露風險或個人需要，如到海外升學或為符合到海外旅遊的規定等，經考慮對自身的風險和益處後，可選擇接種第四劑新冠疫苗，惟須與第3劑相距最少6個月，而相同的做法亦可適用於同一年齡組別的康復者。另一方面，由於60歲或以上人士於本地第5波疫情死亡個案中佔大多數，專家於上月已建議他們接種第4劑新冠疫苗。

聯合科學委員會聯同專家顧問團經審視最新科學實證和本地情況，認為現時接種新冠疫苗的目標為預防因感染新冠肺炎而出現的重症和死亡。本地數據顯示接種3劑復必泰疫苗或克爾來福疫苗對預防重症和死亡高度有效，其保護力一般可於數個月內維持高水平。