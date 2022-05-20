黎智英欺詐案　周達權稱不知力高顧問向壹傳媒貸款

壹傳媒黎智英與壹傳媒集團行政總監黃偉強，涉嫌違反地契使用價值5.16億港元將軍澳工業邨地段，並隱瞞業主香港科技園公司，令與黎智英相關的公司獲得租金利益，2人被控欺詐罪，案件今早(20日)在區域法院續審。獲免予起訴的前同案被告、壹傳媒營運總裁兼財務總裁周達權今接受黎一方盤問，辯方指出黎當年透過兩間公司持有蘋果印刷全部股權，其中一間公司為涉案力高顧問，而黎亦曾透過力高顧問向壹傳媒貸款，以支持該公司業務，惟周對此表示不知道。

代表黎智英的資深大律師陳政龍今開始盤問周達權，陳指黎於1999年以旗下業務換股方式，入主上市公司百樂門出版成為大股東，其後並將百樂門改名成壹傳媒有限公司。當時涉案公司蘋果印刷有限公司（其後與科技園就涉案地段簽訂租契的公司）並未屬於上市公司的一部分，黎分別透過兩間公司持有蘋果印刷的全部股權，其中一間持股公司乃其私人公司力高顧問有限公司（力高）。

蘋果印刷其後在2001年歸入上市公司。陳又向周指，黎早期已曾貸款兩億予壹傳媒，以支持其業務發展，亦曾透過力高貸款予蘋果印刷，惟周雖理解蘋果印刷的營運資本大部分由黎提供，且記得黎曾提供資金，但他並不知道是否透過力高進行。辯方亦向周指，蘋果印刷並未搬入涉案處所時，與力高已使用同一個註冊地址，蘋果印刷與力高實一直使用同一個地址，惟周不確認及不記得。

本案被告依次是黎智英（74歲）和黃偉強（60歲），2人被控1項欺詐罪，指2人連同周達權及其他人，於2016年1月至2020年5月19日，向香港科技園公司隱瞞在非按訂立租契的情況下，使用在將軍澳工業邨駿盈街8號的處所；而黎再獨自面對多1項欺詐罪，指他連同其他人，於1998年4月1日至2015年12月31日，同樣隱瞞非按訂立的提案計劃書及租契的情況下，使用涉案處所。

案件編號：DCCC 349/2021