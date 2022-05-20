40間旅社申辦沙頭角禁區遊僅26間獲選　業界批評黑箱作業

討論多時的沙頭角禁區本地遊於6月至8月舉辦，據香港旅遊業議會計劃書可見，首周試行階段，由評選委員會甄選的5間持牌旅行代理商舉辦相關遊覽，之後開放予另外21家旅行社舉辦，相關導遊及領隊要符合一定要求，包括已參加議會舉辦的沙頭角導賞培訓。惟有業界質疑事件黑箱作業，指根本不知有相關培訓課程，又不明為何僅限26間旅行社參與，旅議會回應明白業界很想參與，但時間緊迫下，又想做好沙頭角禁區遊才設置門檻，相信試行首階段後，會開放了更多旅行社參與。

據旅議會的計劃書所見，參加的持牌旅行社必須有參與第一階段「綠色生活本地遊獎勵計劃」並組織過最少800人次的綠色生活本地遊，並就計劃已提交前往吉澳或鴨洲或荔枝窩的本地遊行程。試運行階段(今年6月3至12日)由議會成立的評選委員會甄選的5間旅行社舉辦，之後由其他合資格的旅行社中以抽籤形式選出21間。但有業界質疑，於本月17日才收到有關電郵通知，翌日(18日)即要遞交申請，事前亦未聽聞有關消息，坦言根本無時間準備。至於要求的導賞培訓，業界很多人亦未聽聞。而基於甚麼條件甄選5間旅行社，亦不甚清楚，又指，即使之前未舉辦過綠色生活本地遊，亦不代表無能力舉辦沙頭角本地遊，不明白為何不開放予全港所有旅行社申請。

旅議會主席徐美倫接受東網查詢時表示，明白業界很想參與今次的沙頭角禁區本地遊，她否認是次安排存在黑箱作業，她解釋本於今年初打算開放沙頭角禁區遊，但遇上第5波疫情只好押後，而要求業界在兩日內提交意向書及設置門檻，實屬無奈做法，因為要趕在6月初成行，經評委會甄選、旅行社收客及申請禁區紙等程序，起碼花上兩個星期時間，而帶團導遊具本地導賞團經驗，包括熟悉本地歷史及文化確有優勢，做法是想令沙頭角禁區遊具質素，她表示大約有40間旅行社遞交意向書，今日(20日)會通知被選中的旅行社，她又指評委會除旅議會成員外，亦有其他人士，包括沙頭角鄉委會等，甄選時意向書只有代號，委員並不知道旅行社名稱，以保公平公正。