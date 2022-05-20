520諧音好意頭　新人逼爆紅棉路　402對註冊創4年之冠

結婚是終身大事，當然要揀個良辰吉日，而普通話諧音為「我愛你」的「520」，向來是熱門之選。根據入境處數字，本港今日(20日)共有402對新人今日註冊結婚，是近4年以來最多新人結婚的「520」。東網記者今早10時許到中環紅棉路婚姻登記處，發現有4至5對準新人都比約定注冊時間提早到場，儘管豔陽高照，令現場新人香汗淋漓，但無減「拉埋天窗」的歡欣，有新郎十分「識做」，細心地從胸口抽出紙巾為太太印去汗水，然後再用小風扇為太太吹走暑氣。有新人利用等候時間忙與跟親友於場外拍照，拍下自己人生重要的一天；

新郎陳先生表示，原本打算早些簽紙，但那時正值第5波高峰期，防疫措施非常嚴謹，因此才會最終在「520」與太太先「簡單簽紙」成婚，稍後日子再於心儀酒店補擺酒席，並期望屆時婚宴人數上限可進一步放寬。問及會否覺得美中不足，旁邊的陳太則一臉滿足望着丈夫，笑言「不會，有老公便夠」。

另一位新郎梁先生則表示，由於太太心儀「520」，取其諧音「我愛你」，早前「一朝早，校定鬧鐘，7點54分便在網上守候㩒掣」，對擇得良辰吉日志在必得，希望太太高興。他又指簽完紙後，預計在10月會補擺「喜酒」，故相信未來仍然忙碌。問及酒席價錢有否變動，則表示暫時不覺有很大升幅。