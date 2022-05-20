A+學生認參與佐敦暴動　獲法外施仁判入勞教中心

2019年11月理工大學一帶發生連串反修例示威，九龍多處同時爆發示威衝突，多人被控暴動罪。一名案發時只有16歲的男學生早前承認參與暴動，今天（20日）在區域法院被判入勞教中心。法官練錦鴻稱，當時很多成年人鼓勵他人作出違法行為，「要罰應該罰嗰啲成年人」，加上考慮被告被案件困擾近3年，亦曾被還押一段時間，候判期間沒有放棄追求改進自己的機會，也有家人及師長的支持，決定依從報告建議判被告入勞教中心，並下令被告須支付1萬港元堂費。

18歲被告黃銘昊，就讀理工大學物理治療系一年級。他早前承認1項暴動罪，指他於2019年11月18日，在加士居道與佐敦道之間的彌敦道一帶參與暴動。辯方求情指，被告的學業、品行、人緣也很好，其學業更取得A+成績，未來想成為一個物理治療師，一旦被判囚，日後很大機會影響註冊成為專業人士。被告的中學校長、大學教授、教會牧師今天都有到庭支持被告，並為被告撰寫求情信。辯方大律師希望法庭考慮被告當時只是身在現場，沒證據顯示他當時正在作出甚麼特別行為，而且犯案時亦只有16歲1個月，依從懲教署職員建議判他入勞教中心，令被告有較大機會趕及來年開學之前重返校園繼續學業。

法官指，示威者以達到其心中高尚目的為由，令香港和平務實的社會都會名譽蕩然無存。年輕、無案底都不是成就，不構成求情理由。法官考慮被告犯法有很大機會是受社會氣氛影響，加上有不負責任的人宣傳，令年輕人以為自己可以改變世界、以為年輕可以不受法律管制。但法官認為這個個案特別，可以法外施仁判被告入勞教中心，希望刑期不會對被告一生軌迹造成太大的挫折。

案件編號：DCCC 636/2020