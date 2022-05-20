東網揭女校男師上堂睇AV　教聯會促教局釘牌　免荼毒學生

東網昨日(19日)率先踢爆秀茂坪女校梁式芝書院，一名趙姓男教師上課時公然看「4P成人影片」，期間更有生理反應，引起全港嘩然，事件引發市民對教師質素的關注。教師組織教聯會對事件表示震驚，認為有關行為嚴重違反教師專業操守，極度損害教師形象，理應受到譴責及懲處，絕不能姑息縱容。該會又促請教育局務必嚴肅跟進及徹查，若事件屬實理應取消其教師資格，以免他繼續任教，對學生造成不良影響。

梁式芝書院今日在學校網頁發布通告，指校方上周五(13日)傍晚，收到涉事趙姓教師報告，曾在課堂上偷看成人網頁，期間影像被投影到課室電子屏幕，同學亦看到相關影像。校方已即時啟動危急應變機制處理，並透過不同渠道了解事情，並於本周一(16日)早上暫停趙的教學職務，同日早上8時10分，校長和兩位副校長與趙會面。事主先向校長和副校長承認犯錯，並向校長請辭，校長在徵得校監同意下，接納趙的請辭，即時生效。

校方即時為受影響的學生提供輔導及支援，同時亦發信向家長交代事件，事件已通報教育局及警民關係主任。若有需要，校方會盡力配合警方調查。校方又指，十分重視教師的專業操守，以守護同學的福祉為首要使命。