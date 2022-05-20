2學生認中環拆花槽欄杆堵路　還押至6.6判刑

2019年11月13日大批示威者在港島區聚集及堵路，多人被控參與暴動或非法集結。2名男學生被指當日在中環拆毀花槽欄杆用作堵路，他們今天（20日）在區域法院承認參與非法集結罪，區院暫委法官黃士翔聽取求情後，將案押後至6月6日判刑，期間會為2人索取勞教中心及教導所報告，。期間2人須還押候判，另外他們每人要向特區政府賠償1.38萬港元維修費。

今天認罪的2名被告依次為鄭溢（19歲）及李崇希（20歲），他們均報稱學生。他們共同承認1項非法集結罪，指他們於2019年11月13日，在中環畢打街一帶，連同其他身份不詳的人參與非法集結。李原本面對多1項在非法集結中使用蒙面物品罪，此罪獲存檔法庭不予起訴。

案情指，案發當日中午時分，中環一帶有「和你Lunch」示威活動，有穿着黑衣或上班裝束的人叫口號及做手勢，警方亦收到舉報指有人在附近一帶縱火及堵路。新聞片段拍到2名被告在當日中午與其他人合力拆除干諾道中花槽圍欄，並將圍欄放置在行車路。然後2人走到康樂廣場與民耀街交界，在馬路上用膠袋等物品拉起防線。2人在警誡下均承認受網上號召到場參與集會。辯方求情指，本案示威者人數在最高峰時約為300人，有十多個激烈參與者，2名被告並非真正積極參與，只是協助堵路，冀法庭考慮他們的年紀、亦願意賠償，希望可以輕判。

案件編號：DCCC 611,612/2020