首宗違「起底」刑事罪男子犯4罪行　下周三首次提堂

「起底」刑事化新例去年10月生效後，在去年12月，個人資料私隱專員公署(私隱公署)首次採取拘捕行動，拘捕1名31歲男子，私隱公署今日(20日)落案起訴該名男子，涉違反《個人資料(私隱)條例》第64(3A)條「在未獲同意下披露個人資料」共4項罪行。案件將於下周三(25日)在西九龍裁判法院首次提堂，被告正在保釋中。

被告涉嫌於去年10月在未經2名人士的同意下，於一個社交媒體平台(2個不同群組)上披露兩人的個人資料，而事件源於金錢糾紛。披露的個人資料包括姓名、手提電話號碼、職業、住址及僱主名稱。私隱公署於去年12月13日拘捕被告。這是首宗因違反《私隱條例》第64(3A)條「起底」罪行而作出拘捕行動的個案。

個人資料私隱專員鍾麗玲本周一(16日)在立法會政制事務委員會會議上表示，去年私隱公署共發現842宗「起底」相關個案，在「起底」刑事化後，就其中25宗展開調查，與警方的聯合行動中共拘捕6人，另外66宗個案正進行調查。在去年12月至今年4月，公署分別就2宗涉嫌干犯「起底」罪行進行拘捕行動，公署上周連同警方就另一案件進行聯合拘捕行動，該案涉及有人在社交平台披露警務人員、70名立法會議員及其家人的個人資料。