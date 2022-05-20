東網踢爆油塘混凝土廠製造污染物　居民抗議搬至將軍澳

東網早前曾踢爆油塘混凝土廠製造大量污染物，惟政府向城市規劃委員會申請，將混凝土廠由油塘搬遷至將軍澳137區，規劃署提交文件稱不反對，引起大批居民反對，而城規會今日會舉行相關會議並隨即進行表決。多個黨派、區議員及多名居民今日(20日)到城規會抗議，認為政府將混凝土廠由油塘搬至將軍澳是本末倒置，又稱混凝土廠承辦商多次被揭發違規仍可獲批遷地，有官商勾結之嫌，加上將軍澳居民已飽受多年堆填區滋擾之苦，質疑該區的空氣污染、交通擠塞之苦將會愈來愈嚴重。

多個黨派聯同區議員及將軍澳民生關注組拉起多幅橫額，上寫「強烈反對」、「將軍澳設置水泥廠」、「促城規會尊重民意、勿漠視地區民生、請否決發展局在將軍澳設混凝土廠計劃」等。有關注組成員表示，混凝土廠由油塘現址搬至將軍澳137區，只會令混凝土運送至東九龍的路途更遠，認為發展局希望搬至將軍澳後可令混凝土的運輸路程更順暢的原意消失。而將軍澳居民多年來受堆填區污染困擾，區內經常塵火飛揚，向政府反映仍無果，現時更要再將混凝土廠遷至將軍澳，勢令區內污染問題進一步惡化。

據最新文件顯示，規劃署建議以7年短期租約，即至2029年5月20日批准將該廠搬遷至將軍澳，前提為交通及車輛停泊安排需符合政府部門要求。不過，有政黨認為即便規劃署的建議有提出條件，市民的健康應重於經濟成本，「岩洞」混凝土廠方案的造價或較現有的混凝土廠高，但能把對周邊的景觀和環境影響減至最低。