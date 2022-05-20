加路連山道建新區域法院　財會爭議聲中通過

財務委員會早前修改規則，經工務小組委員會通過的項目，至財委會可直接表決。而早前工務小組已通過在加路連山道興建造價58億港元的區域法院，理應可於今日（20日）財委會上表決。但會上有議員要求再次討論，質疑涉及社會事件案件的高峰期已過，並關注項目是否符合實際需要，亦有議員擔心加劇「街頭塞到街尾」的交通狀況。惟項目最終獲得通過。

議員陸頌雄引用局方提供的文件，指由於涉及社會事件的案件急增，令司法機構帶來挑戰。但陸認為，現時涉及社會事件的刑事案高峰期已過，事關「好多人都身有屎走咗佬」，質疑有何理據指相關案件有增長的需求。陸又重申，應以「黑暴」形容社會事件，指有關字眼，自己會「見一次劃一次」，強調司法部門應該要有自己的立場。司法機構政務長梁悅賢強調區域法院的案件總量有15%的上升，需要更多法官辦公室縮短排期等。

議員林新強就表示近來聽到好多投訴，指在法庭聽不到法官聲音，而法庭裝置只能收音，而不能廣播，問題「一日都嫌多」，亦批評電子化不足。梁悅賢回應指，法庭電子法庭存檔已有足夠撥款推行，並指因防疫措施會影響收音，法庭已發現問題，並已在各級法院已進行音量改善工程。

議員鄧家彪則嫌工程項目造價高，而司法機構向來很少工程項目會上財會，另外地區也有很大聲音，包括對交通狀況的意見等，希望政府提交更多資料。他又指新法院大樓屬莊嚴獨立，但鄰近便是商業用地，究竟在布局上是否適宜，以及對司法機構形象有否影響。梁悅賢解釋，指新法院大樓是獨立建築，加上因應保安需求，與鄰近商業發展有足夠距離，不會直接相連。

議員梁熙批評現時該處的交通狀況已經是不能承受，由「街頭塞到街尾」，而當區又有考車路線，對交通構成壓力。議員郭偉強就指交通評估未有就人流作統計，附近行人路及過路處沒有擴闊，因此如何疏通人流亦值得關注。運輸署助理署長（市區）何廣鏗就多次用簡報說明情況，指交通評估已考慮人流增加及過路處闊度足夠行人使用。