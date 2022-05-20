入境處全港反黑工行動拘10人　包括一名菲籍假難民

入境處在本周一至四(16日至19日)一連4日在全港各區展開反非法勞工行動，分別是代號「光影行動」、「曙光行動」及連同警務處執行的「冠軍行動」。行動中共拘捕10人，包括7名懷疑非法勞工、1名涉嫌聘用非法勞工的僱主及2名涉嫌協助及教唆者，據了解，當中包括一名持「行街紙」的假難民。

行動中，入境處特遣隊人員搜查了66個目標地點，包括食肆集中區、花卉種植場、住宅大廈及餐廳等，共拘捕4名懷疑非法勞工、1名涉嫌聘用非法勞工的僱主及2名涉嫌協助及教唆者。被捕的懷疑非法勞工為2男2女，當中一名女子是持「行街紙」的假難民，據悉，她來自菲律賓，被捕時在餐廳從事廚工。此外，於「冠軍行動」中，執法人員於西區搜查了12個目標地點，包括生果檔及餐廳，共拘捕3名懷疑非法勞工。

入境處發言人表示，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。違例者一經定罪，最高刑罰為罰款5萬港元及監禁2年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。發言人重申，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行。根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，一經定罪，最高刑罰是罰款50萬港元和監禁10年。