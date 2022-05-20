滑翔傘空降西貢農莊　撞爛瓜棚作物　肇事地點疑非核准飛行區域　

西貢有網民早前在Facebook發文，一架滑翔傘當日突然空降其工作的農莊，導致農作物及設備受損，惟涉事的滑翔傘人士只想賠500港元了事。根據《1995年飛航(香港)令》(香港法例第448C章)第48條訂明，任何人士不得罔顧後果或疏忽地引致或容許飛機（包括無人機）對他人或財產安全構成危險，違者可遭檢控。一經定罪，可處罰款及監禁兩年。消息指，事發地點並非民航處核准的飛行區域，懷疑有人「貪方便」，滑翔傘操作不當惹禍。

Facebook流傳的影片可見，降落傘橫跨農莊內的幾列農作物，雖未見有人受傷，但有不少設備均受損。農莊負責人透過傳媒表示，涉事飛行員撞爛瓜棚，亦破壞部分植物，幸範圍不算大。肇事者曾聲稱「無爛咗啲乜」，想賠償500蚊了事，雙方協商後，最終賠償900多港元。

事件亦引起其他網民熱議，網民直言主要是安全問題，更反映近日有數十架滑翔傘降落，「意外必然有」。批評滑翔傘隨意空降的危險性，「啲假日農夫好多上年紀，滑翔傘沖擊力可以死人」、「阿伯真係唔畀佢撞死都嚇死」。對於有網民建議事主直接報警，農莊負責人指當時並不在場，否則一定報警。