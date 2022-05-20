今增243確診　輸入個案佔26宗　多11宗BA.2.12.1個案

新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，本港今日(20日)新增243宗確診個案，其中26宗為輸入個案，而第5波疫情至今約119.7萬宗個案。另外，多11宗Omicron BA.2.12.1變種病毒個案，累計46宗相關病例。多4名確診者離世，涉及1男3女，第5波疫情截至目前共有9,157名死者。

全基因分析方面，新增的BA.2.12.1個案涉及6男5女，年齡介乎19至65歲，當中8宗從美國輸入、1宗屬土耳其來港、1宗由荷蘭出發及1宗來自尼泊爾。

輸入個案方面，有17宗在機場發現；另外8宗則在檢疫酒店中發現，均在第3至7天期間確診，分別來自加拿大、台灣、新加坡、美國、印度等地。另有1宗抵港第12天確診個案，當局暫時介定為殘餘病毒二度確診(復陽)個案，涉1名46歲男士，己打2針，一直無徵狀，於5月7日由印度抵港，直至本周二(17日)核酸檢測不確定，再送化驗後確診，其病毒量低。