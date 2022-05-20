2016年立會IT界種票案　11被告中6人今被上訴庭加刑

2016年立法會資訊科技界選舉發生種票事件，的士司機從業員總會（下稱的總）5名理事會成員被指提供利益，誘使9名親友登記成為資訊科技界選民。其中的總總幹事雷亞福等6人，承認串謀詐騙、串謀在選舉中作出舞弊行為提供利益予他人，以及在選舉中作出舞弊行為接受利益罪，分別被判監3至12個月。律政司今天（20日）向高院上訴庭申請覆核刑期，3位上訴庭法官同意原審法官量刑基準明顯不足，刑期扣減額度亦過大，必須糾正，改判各人監禁10至23個月，將擇日頒下判詞解釋詳細理據。

6名答辯人為李為民（52歲、時任的總會務總監）、楊耀鴻（33歲、時任的總副秘書長）、潘秀芳（51歲、時任的總文員）、雷亞福（45歲、時任的總幹事）、雷偉芳（39歲、會計文員）、雷敬賢（23歲、學生），其中雷偉芳及雷敬賢分別為雷亞福的妹妹及兒子。高院上訴庭今批准律政司申請，將李的刑期由12個月加至23個月、楊由8個月加至20個月、潘由7個月加至15個月、雷亞福由7個月加至11個月、雷偉芳由3個月12日加至10個月、雷敬賢則由3個月君至10個月。現在除李為民仍在服刑外，其餘5人早前已刑滿出獄，惟今須重新入獄服刑。

案件今由上訴庭法官彭偉昌、潘敏琦、彭寶琴審理。律政司陳詞指，本案為大型選舉舞弊，步驟相當多，嚴重性頗高，原審法官判刑過輕、未能起阻嚇作用。答辯方就陳詞時，一度指各答辯人並非選舉候選人，罪責較輕，又解釋指候選人可以透過舞弊得到實質職位。惟潘敏琦法官指出，本案策劃性較高，李為民在犯案前曾指示楊耀鴻嘗試方式是否可行、找出漏洞。彭寶琴法官亦指案件打亂選舉規劃，不論犯案人身份是參選人、助選人或選民，行為均會破壞整個選舉制度。

案件編號：CAAR20/2021