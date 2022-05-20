美國抵港夫婦染BA.2.12.1　袁國勇料蘭桂坊酒店現垂直傳播

本港今日(20日)再多11宗Omicron BA.2.12.1新冠變種病毒個案，當中包括一對抵港第12天確診的夫婦，他們上周五(13日)乘國泰航空CX841航班由美國三藩市抵港，之後入住九如坊蘭桂坊酒店3304房檢疫，同一酒店另有一對居於3204號的父子亦中招。政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇及衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君，今日下午到該酒店視察，其中，袁表示會採集酒店環境樣本，進一步確定傳播途徑，不排除酒店出現垂直傳播，或涉及煙囪效應，但酒店內檢疫人士暫時毋須撤離。

環保署指出，該酒店冷氣系統運作正常，喉管無破損，但管道槽連接32及33樓，並，故懷疑出現垂直傳播。夫婦2人先前無確診紀錄，但由於其病毒為變種的Omicron BA.2.12.1，傳染力或較高，且2人由離開檢疫酒至被隔離期間，都有在社區活動，包括到餐廳用膳，故當局為審慎起見，將2人曾到過的11個地點納入強檢，所有曾在相關時間到訪的市民，都須在明後(21日及22日)2天做檢測。

美國抵港的夫婦完成檢疫後，返回筲箕灣居所，直至於上周六(14日)、按要求於抵港第12天到社區檢測中心做核酸檢測後，才發現確診，其中64歲女士，已打3針新冠疫苗，在上周四(12日)時已出現病徵，包括發燒、咳、流鼻水及頭痛，其病毒CT值是15，故在本周日(15日)得知確診後，已被立即送到竹篙灣隔離中心。至於其同行的65歲丈夫，已打3針，一直無病徵，同樣在抵港第12天證實確診，但其病毒CT值相對高，達32，病毒量低。